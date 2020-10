A Recep Tayyip Erdoğan non si può certo rimproverare la mancanza di fiuto politico. Anzi, questa è una delle sue qualità principali. Non sorprende, dunque, che il presidente turco abbia rapidamente colto l’occasione politica nella tempesta scatenata dall’omicidio di Samuel Paty.

Erdoğan ha reagito alla sua maniera, ovvero come un tribuno populista che non rinuncia mai a un eccesso linguistico per soddisfare il suo pubblico e garantirsi la massima risonanza. In questo caso l’ha fatto avanzando dubbi sulla “sanità mentale” di Emmanuel Macron, un’aggressione sorprendente se consideriamo che la Francia è teoricamente un alleato della Turchia.

Esistono due modi per analizzare l’ultima provocazione di Erdoğan: il primo è di considerarla l’ennesima occasione di frizione tra i due paesi (in conflitto nel Mediterraneo orientale, in Siria, in Libano e nel Nagorno Karabakh). Parigi e Ankara si ritrovano regolarmente contrapposte, e in passato Erdoğan aveva già pronunciato parole poco amichevoli nei confronti del suo collega francese. La seconda lettura è legata alla battaglia per il controllo dell’islam. Il presidente turco si presenta come “sultano” protettore dei musulmani, come ai tempi dell’impero ottomano a cui si ispira.

L’obiettivo ideale

La settimana scorsa ho parlato delle critiche rivolte a Macron dalla moschea Al Azhar, la più alta istanza sunnita con sede al Cairo, con la proposta del rettore di istituire una legge mondiale contro la blasfemia. Erdoğan ha subito rilanciato, perché non intende lasciare ad Al Azhar il monopolio della critica.

In questo contesto la Francia è un obiettivo ideale. La laicità francese è una fonte costante di malintesi con il mondo musulmano, dai dibattiti burrascosi sul velo alle vignette su Maometto. Sono rari i musulmani tradizionalisti (non necessariamente islamisti) che posseggono la chiave per comprendere il contesto francese.