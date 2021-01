In ogni caso non ci sarà un ritorno alla diplomazia di Obama. In un articolo pubblicato l’estate scorsa dal mensile The Atlantic William Burns, all’epoca capo di un importante think-tank, aveva presentato la sua visione di una diplomazia statunitense post-Trump, che si suppone compatibile con Joe Biden.

Tre opzioni Ma questo, evidentemente, non basta per garantire una politica estera coerente, soprattutto considerando il clima politico esplosivo in cui si svolge la transizione.

William Burns, il consulente per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il segretario di stato Antony Blinken non solo hanno lavorato insieme sotto Obama, ma incarnano una rottura con l’unilateralismo e il nazionalismo miope di Donald Trump.

Tornare al passato, di contro, consisterebbe nel riproporre una politica di potenza classica, con una leadership statunitense senza inibizioni e decisa a rifiutare l’idea stessa del declino. Tuttavia Burns si chiede se gli americani abbiano le risorse e i nervi necessari per lanciarsi, per esempio, in una concorrenza infinita senza limiti con la Cina.

Resta dunque la “reinvenzione”, l’alternativa privilegiata da Burns in un mondo che è profondamente cambiato. “Viviamo in una realtà diversa. Gli Stati Uniti non possono più dettare il corso degli eventi, come a volte pensiamo di poter fare”.

Questa reinvenzione passa per due imperativi. Costruire coalizioni nel mondo, in particolare con l’Europa, è il leitmotiv di tutte le dichiarazioni di questa squadra decisamente europeista. In secondo luogo bisognerà condurre quella che l’amministrazione Biden definisce una “diplomazia per le classi medie”.