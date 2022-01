In Yemen assistiamo a una nuova escalation in una guerra che dura ormai da sette anni e che dopo aver devastato il paese continua a non trovare una soluzione a causa delle sue implicazioni regionali.

L’attacco del 17 gennaio ad Abu Dhabi – tre morti, depositi di petrolio distrutti e un incendio nell’aeroporto – è senza precedenti. Gli huthi, ribelli yemeniti sostenuti dall’Iran, hanno rivendicato l’attacco compiuto a 1.200 chilometri di distanza dal loro territorio, e dichiarano di aver utilizzato missili balistici e droni. Gli Emirati Arabi Uniti confermano soltanto la presenza di droni.

Finora gli huthi avevano impiegato missili e droni contro la vicina Arabia Saudita, paese che ha scatenato la guerra contro di loro sette anni fa. La maggior parte dei missili lanciati verso l’Arabia Saudita è stata intercettata dalle difese del regno, ma alcuni hanno raggiunto l’obiettivo, per esempio, nel 2019, delle strutture petrolifere.

L’attacco del 17 gennaio è una dimostrazione di forza da parte degli huthi, e avrà pesanti conseguenze.

Come sottolinea l’International crisis group (un centro di ricerca con base a Bruxelles) nel suo studio sui conflitti da seguire nel 2022, lo Yemen è scomparso dal radar mediatico ma ha comunque vissuto un’escalation militare considerevole durante il 2021.