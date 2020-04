“Pensiamo che potrebbero esserci persone contagiate, anche se non confermate”, ammette Alex Nawa, direttore dell’organizzazione Azione contro la fame in Yemen. “In Yemen esistono solo due centri per l’analisi dei campioni, uno a Sanaa e l’altro ad Aden. In totale sono disponibili appena un centinaio di test. Le autorità sperano di ricevere prossimamente una fornitura dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)”, spiega Yann Josses, coordinatore generale di Médecins du monde in Yemen.

“In condizioni normali gli ospedali sono già sovraffollati. Non oso immaginare quale potrebbe essere la situazione se arrivasse il coronavirus”, ammette Lina, 26 anni, residente ad Aden. “Non ci sono provviste e medicine sufficienti, e le condizioni di cernita e isolamento non permettono una gestione rapida dei possibili casi di covid-19”, sottolinea Yann Josses. Lo Yemen dipende largamente dalle forniture esterne. “C’è scarsità di scanner e termometri, e abbiamo pochissimi respiratori artificiali. Un termometro a infrarossi attualmente può essere venduto a un prezzo compreso tra 400 e 500 dollari, perché le autorità non riescono a regolare il mercato locale”, aggiunge.

Presa nella morsa, la popolazione è la prima vittima della guerra: venti milioni di persone hanno problemi di approvvigionamento alimentare, 17 milioni hanno bisogno d’aiuto per accedere all’acqua potabile e a condizioni igieniche minime e 19,7 milioni necessitano di assistenza sanitaria. Una diffusione del nuovo coronavirus in Yemen avrebbe conseguenze drammatiche, anche perché secondo il programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite le attrezzature mediche sono insufficienti e meno del 50 per cento delle strutture sanitarie funziona a pieno regime.

L’appello è stato applaudito dai belligeranti, ma alle parole non sono seguiti i fatti. Il 30 marzo la coalizione ha lanciato un attacco contro la capitale Sanaa, controllata dai ribelli, due giorni dopo aver intercettato alcuni missili lanciati dagli huthi in direzione delle città saudite di Riyadh e Jizan. Il 2 aprile l’inviato speciale dell’Onu per lo Yemen Martin Griffiths ha annunciato di essere in contatto con le parti per trovare un’intesa su un cessate il fuoco e consentire una tregua umanitaria.

A metà marzo il governo yemenita ha deciso di chiudere le scuole per una settimana e cancellare tutti i voli in entrata e in uscita dagli aeroporti del paese fino alla fine di aprile, compresi i voli umanitari. “È stato strano. Soprattutto nei primi due giorni era tutto fermo”, racconta Reem, attualmente bloccato nel sud dello Yemen in attesa di poter raggiungere la famiglia a Sanaa, in un momento in cui i collegamenti tra nord e sud sono fortemente limitati.

In tutto il paese sono stati creati centri per la quarantena, mentre diverse équipe mediche sono state inviate nei punti d’accesso al territorio nazionale per effettuare test. “Anche in tempo di guerra lo Yemen è un paese di transito per migliaia di migranti provenienti dall’Africa e diretti in Arabia Saudita per lavoro”, sottolinea Nawa. Nella provincia sudorientale di Hadramaut le autorità locali hanno imposto un coprifuoco dalle quattro del pomeriggio alle quattro del mattino. Secondo il sito Arab News nelle province di Hadramaut, Mahra, Shabwa e Ad Dali sono stati liberati alcuni detenuti che hanno scontato la maggior parte della pena o sono considerati poco pericolosi per la comunità, nel tentativo di ridurre l’affollamento nei penitenziari ed evitare la propagazione del virus.