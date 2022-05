Il 30 maggio, a Bruxelles, si terrà un vertice europeo straordinario dedicato all’Ucraina. Nella sua lettera d’invito, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel scrive che “la nostra unità è stata la nostra risorsa principale” dopo l’invasione russa, ormai tre mesi fa. “È il principio che ci guida”, ha aggiunto.

Malgrado queste belle parole, però, tra i 27 esistono forti tensioni che scuotono la tradizionale leadership di Francia e Germania, con una serie di critiche rispetto alla posizione dei due paesi sull’Ucraina e soprattutto alla volontà di mantenere un dialogo con la Russia.

Il 28 maggio il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato stavolta dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha parlato al telefono con Vladimir Putin. Gli appelli vani di Macron ormai sono innumerevoli, e anche stavolta i resoconti non lasciano intravedere alcun risultato, con un presidente russo sempre più inflessibile e minaccioso. E così un’ondata di accuse ha investito Macron e Scholz.

Un fossato inquietante

Una parte dell’Europa, soprattutto gli ex paesi comunisti, ritiene che la priorità sia quella di aiutare l’Ucraina militarmente e non di cercare una via d’uscita onorevole per Putin. Questi paesi rimproverano alla Germania di aver tentennato troppo prima di accettare l’idea di consegnare armi all’Ucraina, mentre la Francia è accusata di aver mantenuto viva l’illusione di un compromesso possibile con Putin.

Non si tratta solo di critiche da social network. Marko Mihkelson, presidente della commissione per gli affari esteri del parlamento dell’Estonia, paese dove la Francia ha inviato truppe nel quadro della Nato, ha dichiarato che Macron e Scholz sono “in stato di morte cerebrale”, riprendendo una formula usata dal presidente francese due anni fa a proposito proprio della Nato. “È incredibile, la Francia e la Germania aprono la strada verso altre violenze da parte della Russia”, ha attaccato Mihkelson.