Il missile russo che nel pomeriggio del 14 gennaio ha colpito un edificio residenziale a Dnipro, nell’est dell’Ucraina, ha provocato almeno trenta morti civili, un bilancio che continua a peggiorare con la scoperta di altri corpi sotto le macerie. Si tratta evidentemente di un crimine di guerra, perché nel quartiere non c’erano obiettivi legittimi.

Ma questo bombardamento dice molto anche su ciò che succede sul versante russo. Il missile usato ha il codice Kh-22: è un missile concepito per affondare una portaerei, un’arma di precisione lanciata da un aereo a centinaia di chilometri di distanza che non avrebbe avuto alcun motivo di essere usata per colpire quell’obiettivo.

Questa sproporzione tra il tipo di arma e il bersaglio potrebbe indicare una penuria di missili sul fronte russo, dopo settimane di attacchi contro le città ucraine. Il fatto di attingere fino a questo punto alle riserve russe – il Kh-22 può trasportare cariche nucleari – non si spiega in nessun altro modo. Le fabbriche di armamenti russe operano a pieno regime, ma per il momento non cambiano la situazione sul campo.

Cadono i tabù sulle armi

L’attacco dimostra che l’escalation prosegue implacabile, tappa dopo tappa, in una guerra che purtroppo appare inarrestabile allo stato attuale.

Uno dopo l’altro, cadono i tabù a proposito dei tipi di armamenti forniti dagli occidentali all’esercito ucraino. Nel fine settimana i britannici hanno annunciato che invieranno in Ucraina carri Challenger-2, il blindato occidentale più pesante consegnato fino a oggi.