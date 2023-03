Benjamin Netanyahu ha voluto giocare all’apprendista stregone, e ha perso. Annunciando la sera del 27 marzo la sospensione della sua riforma giudiziaria, che ha profondamente diviso la società israeliana e spinto centinaia di migliaia di persone a protestare nelle strade del paese, il primo ministro ha sancito la propria sconfitta.

Possiamo stare certi che “Bibi” non abbia ancora detto l’ultima parola, anche perché la riforma è stata solo sospesa, non ritirata. Netanyahu ha promesso un “vero dialogo” dopo la Pasqua ebraica.

Il primo ministro non è un uomo che arretra facilmente, ma in questo caso si era spinto chiaramente troppo oltre, prima di tutto alleandosi con forze di estrema destra provenienti dalle frange più radicali dello scacchiere politico, e in secondo luogo cercando di alterare l’equilibrio su cui ha vissuto lo stato ebraico fin dalla sua fondazione nel 1948. I suoi progetti minacciavano di cambiare la natura del paese in senso illiberale.

Forza sopravvalutata

Netanyahu, che detiene il record di longevità al potere dalla nascita di Israele, non aveva previsto la mobilitazione senza precedenti della popolazione laica, liberale e produttiva. Questo “altro Israele” manifesta da dodici settimane contro il progetto del primo ministro, e non ha mai mollato la presa.

L’errore fatale di Netanyahu è stato quello di licenziare, la sera del 26 marzo, il ministro della difesa Yoav Gallant, colpevole di aver osato chiedere il “congelamento” del progetto di legge. Per riprendere l’espressione del quotidiano Haaretz, il primo ministro “ha scoperchiato il vaso di Pandora della collera dell’opinione pubblica israeliana”. Decine di migliaia di persone si sono radunate per manifestare davanti al parlamento e alla residenza del primo ministro fino a notte fonda. Il 27 marzo è stata la volta di uno sciopero generale.