Ogni settimana la Corea del Nord annuncia una novità in campo militare. Il 19 aprile il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, come sempre in compagnia della figlia Jun Ae, ha visitato un centro di produzione di satelliti, dove ha annunciato che il paese ha completato la fabbricazione del suo primo satellite spia.

La settimana scorsa l’esercito di Pyongyang aveva testato un missile balistico intercontinentale a carburante solido, anche in questo caso una novità assoluta. Gli specialisti spiegano che il carburante solido è più facile da usare rispetto a quello liquido impiegato finora, dunque permette di velocizzare i preparativi per il lancio e rendere il missile più difficile da individuare in tempo.

Dall’inizio dell’anno scorso la Corea del Nord ha effettuato più di cento lanci di missili di diverse categorie, un modo per mettere alla prova gli armamenti e migliorare le tecnologie, le strutture di comando e il coordinamento delle forze armate. Si tratta di un record, nonché di un’attività severamente vietata dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Ma la Corea del Nord non se ne cura.

Passi da gigante

La strategia messa a punto dalla famiglia Kim, da tempo al potere nel paese, si basa su un programma nucleare e balistico che ha fatto passi da gigante durante il regno di Kim Jong-il, padre dell’attuale leader, ed è stato accelerato dal figlio.

La Corea del Nord ha già effettuato tre esperimenti nucleari accertati, e questo la rende una potenza nucleare di fatto. È presumibile che Pyongyang non accetterà mai di tornare indietro, dato che si è anche dotata di una vasta gamma di missili e di un esercito informatico temibile. Il satellite spia ha completato questo dispositivo militare che fagocita una parte considerevole delle risorse di un paese che non ha equivalenti al mondo.