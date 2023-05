Khader Adnan non era uomo mansueto. Esponente di 45 anni dell’organizzazione radicale palestinese Jihad islamica, era arrivato alla sua decima incarcerazione in Israele e al terzo sciopero della fame. L’ultimo gli è stato fatale, dopo 86 giorni di digiuno cominciato il 5 febbraio scorso, quando era stato arrestato. Adnan abitava a Jenin, in Cisgiordania. Il 2 maggio è stato trovato privo di sensi nella sua cella e dichiarato morto all’arrivo in ospedale.

Le autorità sostengono che il prigioniero avesse rifiutato qualsiasi forma di alimentazione e di cure, ma una ong medica israeliana afferma che lo stato aveva invece respinto una richiesta di ricovero a causa di un deterioramento del suo stato di salute.

La Jihad islamica ha definito “un martire” Adnan, accusato in Israele di avere “sostenuto il terrorismo”. Diversi razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza, feudo dell’organizzazione.

La legge del taglione

La vedova del militante si è rivolta ai vertici del gruppo: “Non avete fatto niente per salvarlo da vivo, dunque non dovete fare niente nemmeno dopo la sua morte. Spetterà ai miei nove figli vendicare il padre, quando sarà il momento”. La legge del taglione, evidentemente, non sparirà in tempi brevi.

La vicenda di Adnan segna l’ennesimo episodio drammatico nel grave deterioramento della situazione in corso ormai da mesi. Dall’inizio dell’anno si contano più di cento morti, quasi tutti palestinesi.