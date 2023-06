Quarant’anni fa il presidente francese François Mitterrand aveva pronunciato una frase che aveva fatto scalpore: “I pacifisti sono a ovest, i missili sono a est”. Eravamo in piena guerra fredda e nelle città tedesche erano in corso manifestazioni pacifiste contro lo spiegamento di missili statunitensi in risposta a quelli dell’Unione Sovietica. Il presidente socialista aveva voluto sottolineare il grande paradosso per cui il pacifismo rischiava di lasciare l’Europa occidentale senza difese.

Oggi la situazione è diversa: i pacifisti non sono né a ovest né a est. In Europa e altrove, infatti, non c’è traccia di manifestazioni pacifiste di rilievo, e questo nonostante le spese miliari stiano schizzando alle stelle in tutto il mondo.

I dati pubblicati dall’istituto Sipri di Stoccolma, punto di riferimento in materia, indicano che il 2022 ha battuto tutti i record di spese militari. D’altronde è stato l’anno dell’invasione dell’Ucraina, delle grandi manovre cinesi attorno a Taiwan e di un aumento generale delle tensioni. Ma la tendenza era già evidente da tempo.

Aumento incessante

L’anno scorso, in tutto il mondo, è stato speso un totale astronomico di 2.240 miliardi di dollari per le attività militari. Secondo il Sipri quest’anno la cifra è destinata ad aumentare ancora.

Negli ultimi mesi abbiamo vissuto al ritmo degli annunci dell’aumento dei bilanci per la difesa: in Germania, in Polonia (dove raggiungeranno il 4 per cento del pil), in Giappone (dove raddoppieranno), in Cina (dove aumentano per il 29º anno consecutivo) e anche in Francia, dove la legge di programmazione militare 2024-2030 comprende un aumento del 40 per cento rispetto quella precedente. In Russia, Vladimir Putin ha dichiarato seccamente che “non ci sono limiti alle spese militari”.