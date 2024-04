Montenegro è a capo di un governo di minoranza. La maggioranza assoluta, infatti, sarebbe possibile solo includendo Chega, ma in campagna elettorale il presidente del Psd aveva garantito che non ci sarebbe stato alcun accordo con il partito di Ventura. Nel paese già si scommette sulla longevità dell’esecutivo, che con ogni probabilità non completerà i quattro anni di mandato. I portoghesi, dunque, molto probabilmente saranno richiamati alle urne prima del 2028. I partiti di opposizione, a cominciare dal Ps e da Chega, dovranno riflettere attentamente sul momento più opportuno per far cadere Montenegro, perché storicamente chi lo fa tende a essere punito dal voto immediatamente successivo.

A gennaio il centro studi European council on foreign relations ha pronosticato che le forze populiste possano vincere le elezioni in nove dei 27 paesi dell’Unione europea, piazzandosi al secondo o al terzo posto in altri nove. Il Portogallo fa parte di questo secondo gruppo. Quattro seggi al parlamento europeo andrebbero a Chega, che farà parte del gruppo europeo di estrema destra Identità e democrazia (Id). Sull’onda del risultato del voto legislativo non è escluso che il partito di Ventura possa andare oltre i quattro eurodeputati (il Portogallo ne elegge 21) e superare il Ps, il Psd o addirittura entrambi, vincendo a tutti gli effetti le europee.

“È il momento del nazionalpopulismo, che con le ultime elezioni si è affermato anche in Portogallo”, sottolinea Teresa Nogueira Pinto, professoressa di scienze politiche e relazioni internazionali. Eppure, per quanto riguarda il posizionamento in Europa, nel paese non esistono “spaccature politiche” profonde come quelle che emergono altrove. In controtendenza rispetto agli altri partiti del gruppo Id (come l’Alternative für Deutschland in Germania, il Ressemblement National in Francia o la Lega in Italia) in ambito europeo ciò che separa Chega dal Ps o dal Psd non va oltre “qualche divergenza”. In una serie di riunioni di commiato a Bruxelles, Costa ha sottolineato che “diversamente da altri partiti di estrema destra europei, Chega non ha mai fatto campagna elettorale contro l’Ue”. Lo stesso non si può dire per il discorso nazionalista, identitario e contro l’immigrazione del partito di Ventura, chiaramente modellato su quello delle altre forze di estrema destra in Europa.

(Traduzione di Andrea Sparacino)