La scelta di mettere sullo stesso piano le autorità israeliane e quelle del movimento che ha organizzato gli attacchi del 7 ottobre ha provocato reazioni di sdegno in Israele (dove si grida all’antisemitismo) ma anche negli Stati Uniti. Eppure questa è la base del metodo di Khan: il procuratore si attiene al diritto e denuncia le violazioni di entrambe le parti, in sintonia con la maggioranza della popolazione mondiale, che ritiene inaccettabili i metodi adottati da Israele a Gaza.

Per capire la situazione bisogna tornare indietro, all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022. All’epoca, quando gli occidentali hanno denunciato la violazione del diritto internazionale, una parte dei paesi del sud ha ritenuto che evocare quel tipo di posizione fosse frutto di due pesi e due misure.

In quest’ottica gli occidentali sono chiaramente in contraddizione. L’anno scorso hanno elogiato la Cpi per aver emesso un mandato d’arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Oggi invece Joe Biden insorge contro la decisione di Khan su Netanyahu. Gli Stati Uniti hanno addirittura fatto presente che “l’azione non farà altro che rafforzare Hamas” e impedire un cessate il fuoco.

Ma la verità è che il procuratore esercita semplicemente il suo ruolo quando denuncia l’utilizzo della fame come arma di guerra da parte di Israele, così come quando accusa Hamas di sterminio, assassinio, rapimento, stupro e tortura. La posizione della Cpi risulta inattaccabile anche nella richiesta di liberare gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, in nome della morale e del diritto internazionale umanitario.