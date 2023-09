Il vertice delle principali venti economie mondiali, il G20, ci offre su un piatto d’argento un esempio delle divisioni del mondo attuale. Negli ultimi anni l’organizzazione ha assunto un’importanza sempre maggiore perché è diventata l’istanza più rappresentativa della diversità globale, certo più del Consiglio di sicurezza dell’Onu, rimasto bloccato al mondo del 1945 con il suo iniquo diritto di veto.

Ma oggi il G20 cade vittima della frammentazione del pianeta. Il vertice che si svolgerà il 9 e 10 settembre a New Delhi, sotto la presidenza indiana, avrà due grandi assenti. Il primo è naturalmente Vladimir Putin, su cui pende un mandato d’arresto della Corte penale internazionale (Cpi). Anche se l’India non riconosce la giurisdizione della Cpi, Putin ormai viaggia il meno possibile.

L’altro assente è il numero uno cinese Xi Jinping. Per quanto mi sia sforzato, non ho trovato alcuna spiegazione ufficiale della sua defezione. La Cina sarà rappresentata dal primo ministro Li Qiang, dunque non c’è alcuna volontà di imporre un boicottaggio. Tuttavia l’assenza del leader della seconda economia mondiale da un vertice a cui parteciperanno Joe Biden, i leader europei e quelli dei grandi paesi emergenti come il Brasile è tutt’altro che banale.

Conseguenze multiple

Esistono diverse spiegazioni possibili. Gli indiani, grandi rivali della Cina, sospettano che Xi abbia voluto privare il primo ministro Narendra Modi di un successo diplomatico. Gli statunitensi, di contro, si domandano se il numero uno cinese abbia voluto evitare un incrocio con Biden in piena fase di tensione tra Cina e Stati Uniti.

Ma in questo contesto è fondamentale ricordare che appena due settimane fa Xi si trovava a Johannesburg per il vertice dei Brics, il gruppo di paesi emergenti dominato dalla Cina. Per l’occasione i membri del club hanno deciso di allargare i ranghi per la prima volta, passando da cinque stati a undici.