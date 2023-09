Un fallimento totale

La settimana scorsa, in 24 ore di combattimenti, l’Azerbaigian ha riconquistato il controllo dell’enclave che gli sfuggiva da tre decenni. Baku ha utilizzato la forza in un momento in cui non esistono più né gendarmi internazionali né arbitri dei conflitti.

Quanto accaduto è il prodotto di una tensione secolare che in epoca sovietica era stata congelata, prima di risvegliarsi con la fine dell’Unione Sovietica. La vicenda riguarda la storia, ma anche la geografia e un groviglio di popoli che ignora le frontiere.

Alla fine degli anni ottanta la morsa sovietica si è indebolita, e nel 1991 l’Unione Sovietica è crollata. È allora che sono riesplosi i vecchi conflitti, con le rivendicazioni territoriali di Armenia e Azerbaigian, che hanno provocato una guerra e un primo esodo. Secondo gli storici all’epoca si è verificata la partenza in massa di duecentomila azeri che vivevano in Armenia e trecentomila armeni residenti in Azerbaigian.

Nel 1994, dopo la vittoria bellica dell’Armenia, altre centinaia di migliaia di azeri e curdi sono stati costretti a fuggire dai villaggi del Nagorno Karabakh, diventando profughi in Azerbaigian. Fino al 2020 e alla prima vittoria di Baku. Queste vite sconvolte dalle guerre rappresentano la vera tragedia di un mondo che non ha saputo fare passi avanti e permettere la coesistenza di popoli diversi. È stato un fallimento totale.