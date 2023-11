L’impatto geopolitico della guerra a Gaza è considerevole e ha tre conseguenze. La prima riguarda gli Stati Uniti, coinvolti come non lo erano da tempo in Medio Oriente , una polveriera da cui avevano cercato di allontanarsi. La partecipazione militare e diplomatica americana è massiccia.

A un mese dall’ attacco terroristico di Hamas , l’onda d’urto della guerra si fa sentire in tutto il mondo: dalla lontana Colombia, che ha richiamato il suo ambasciatore in Israele, alla manifestazione di due milioni di persone dello scorso weekend a Giacarta, in Indonesia, all’irrigidimento dei paesi arabi che avevano trovato un’intesa con lo stato ebraico. Lo shock ha segnato l’opinione pubblica di molti paesi, con ondate antisemite e tensioni tra comunità, soprattutto in Europa.

Ma la partecipazione di Washington al fianco di Israele ha un costo considerevole sul fronte interno, soprattutto per gli effetti sui giovani elettori democratici sensibili alla causa palestinese. A meno di un anno dalle elezioni presidenziali e con l’ombra di Donald Trump che incombe minacciosa, si tratta evidentemente di una scelta carica di rischi.

La seconda conseguenza riguarda Israele, che vive una triplice crisi. Intanto c’è il trauma del 7 ottobre, il calvario degli ostaggi e la guerra a Gaza. Gli effetti politici del conflitto sono ancora imprevedibili, ed è possibile un big bang come dopo la guerra arabo-israeliana del 1973. Il colpo di mano di Benjamin Netanyahu contro le istituzioni democratiche non dovrebbe sopravvivere ai fallimenti del suo governo sul piano della sicurezza. Poi c’è la questione palestinese, che la coalizione di estrema destra pensava di avere sotto controllo, tanto da condurre tranquillamente il suo piano di colonizzazione a oltranza in Cisgiordania. La questione palestinese non sparirà. Infine, la crisi di Israele riguarda anche la strategia della distensione dei rapporti con il mondo arabo, fino a poco tempo fa considerata un successo. Ora, invece, dopo le immagini di Gaza bombardata, sarà difficile rimettere insieme i pezzi. Il prezzo politico sarà elevato.

La terza conseguenza geopolitica della guerra in corso coinvolge il resto del mondo. Un evento di questa portata ha come effetto inevitabile il passaggio in secondo piano degli altri focolai di tensione. Il più grave è evidentemente quello in Ucraina, paese che si ritrova ormai in concorrenza con Israele per il sostegno di Washington. Con l’avvicinarsi delle elezioni negli Stati Uniti le cose diventeranno sempre più complicate.