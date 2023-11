Durante una guerra di solito si evita di affrontare i temi più delicati. Non in Israele, dove l’unità nazionale non impedisce alle divisioni ideologiche di emergere.

Il 27 novembre Benny Gantz, avversario di Benjamin Netanyahu entrato a far parte del gabinetto di guerra dopo il 7 ottobre, ha criticato duramente il progetto di bilancio presentato dal governo. Potrebbe sembrare una notizia insignificante, se non fosse che l’obiettivo dell’esecutivo era aumentare i fondi per le colonie nella Cisgiordania occupata. Gantz ritiene che tutte le risorse disponibili dovrebbero essere dedicate all’impegno bellico o a sostenere l’economia in crisi, non certo ai coloni.

La vicenda non è passata inosservata a livello internazionale. Il 27 novembre Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, si è detto “sconvolto” dai finanziamenti ai coloni nel bel mezzo della guerra. Con parole pronunciate in un incontro a Barcellona, in Spagna, e diffuse anche su X (Twitter), Borrell ha commentato: “Non si tratta di autodifesa e non renderà Israele più sicuro. Le colonie rappresentano una violazione del diritto internazionale umanitario e costituiscono la più grande debolezza della sicurezza di Israele”.