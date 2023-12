La lista dei partecipanti alla cerimonia del giuramento di un presidente controverso è sempre ricca di indicatori. Javier Milei, nuovo presidente dell’Argentina, uomo dalle idee libertariane il cui programma si riduce a una motosega, non sfugge certo a questa regola.

Nessuno si stupirà scoprendo che il primo ministro ungherese Viktor Orban, capo di una democrazia “illiberale”, abbia voluto essere presente. Lo stesso vale per l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, simile a Milei per molti aspetti. Assente era invece Lula, successore di Bolsonaro che non ha perdonato al collega argentino di averlo definito “un comunista”, non certo per fargli un complimento. Tra i partecipanti c’era anche il leader del partito di estrema destra spagnolo Vox.

Più sorprendente è stata la presenza a Buenos Aires di Volodymir Zelensky, che si è lasciato alle spalle una guerra in corso per fare un viaggio assolutamente protocollare. Questo la dice lunga sull’isolamento del presidente ucraino, che non ha voluto perdere un’occasione per perorare la sua causa contro la Russia in un momento delicato.