Ma ora questo doppio coinvolgimento è diventato problematico. Secondo un sondaggio del Financial Times, infatti, quasi un americano su due pensa che il governo “spenda troppo” per aiutare l’Ucraina, contro un 27 per cento che ritiene la spesa “adeguata” e appena un 11 per cento che la considera “insufficiente”.

Oggi gli Stati Uniti sono impegnati in due guerre: in Ucraina indirettamente, con la fornitura di armi e denaro, e in Israele in modo più diretto, con la consegna di munizioni, un dispiegamento di forze militari nella regione e un ricorso al veto alle Nazioni Unite.

E se gli Stati Uniti si ritrovassero coinvolti in una terza guerra? Per una superpotenza come quella americana la domanda non è mai incongrua.

Oggi, 12 dicembre, Volodymir Zelensky è a Washington per confrontarsi con questa mancanza di entusiasmo, in un momento in cui Joe Biden non riesce a far approvare un finanziamento da 60 miliardi per l’Ucraina. Biden si scontra con l’ostilità dei repubblicani, che il presidente ucraino cercherà di ammorbidire.

Rispetto al Medio Oriente la problematica è diversa: Biden deve gestire l’opposizione di una parte dei suoi elettori (in particolare i giovani democratici) nei confronti della sua scelta di sostenere la strategia di Israele dopo il 7 ottobre. In entrambi i casi, però, in gioco c’è la credibilità dell’impegno americano.

Da queste considerazioni nasce l’ipotesi dell’apertura di un terzo “fronte”. In quest’ottica è doveroso tenere in seria considerazione gli incidenti che si stanno verificando nel Mar cinese meridionale tra la marina cinese e quella filippina a proposito di un isolotto conteso. Negli ultimi mesi le Filippine si sono riavvicinate agli Stati Uniti, a cui hanno concesso quattro basi militari supplementari situate davanti a Taiwan, l’isola che Pechino vuole recuperare a ogni costo.