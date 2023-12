È un duro colpo per Biden, che poche ore prima aveva sollecitato l’approvazione dei finanziamenti, avvertendo che una bocciatura sarebbe “un grande regalo” per il presidente russo Vladimir Putin.

In attesa di un accordo con i repubblicani, che è ancora possibile, Washington ha annunciato nuovi aiuti militari per Kiev per 175 milioni di dollari, attingendo alle riserve dell’esecutivo. Prevedono equipaggiamenti per la difesa aerea, missili e munizioni per l’artiglieria.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, che il 5 dicembre aveva annullato all’ultimo momento un intervento in videoconferenza davanti al congresso statunitense, ha poi partecipato a un vertice virtuale dei leader del G7.

Zelenskyj ha avvertito che Putin conta sulla fine del sostegno occidentale all’Ucraina, aggiungendo che l’esercito russo ha già “aumentato in modo significativo la pressione militare lungo la linea del fronte”.

“La Russia spera che l’unità del mondo libero vada in frantumi nel 2024”, ha affermato.

A settembre Zelenskyj aveva effettuato una visita a Washington per incontrare Biden e alcuni membri del congresso.