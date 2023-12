Il 2023 è cominciato con la nostra incredulità davanti alla guerra in Ucraina, che andava avanti da quasi un anno, e sta per terminare con due conflitti. Quello in Ucraina, lontano da una soluzione, e quello a Gaza, che regala quotidianamente immagini tragiche.

Queste guerre alle porte dell’Europa sono l’esempio di un mondo in cui il diritto (certo, imperfetto) cede il passo alla forza. I due conflitti non hanno le stesse cause e neanche gli stessi attori, ma rappresentano un mondo che non gira più come dovrebbe e in cui non esistono più né un gendarme né una legge comune.

Per rendersene conto basta fare caso a ciò che succede alle Nazioni Unite, dove un membro permanente del Consiglio di sicurezza, garante della carta dell’Onu, ha invaso uno stato sovrano (l’Ucraina), mentre un altro blocca qualsiasi richiesta collettiva di un cessate il fuoco (nella Striscia di Gaza). Russia e Stati Uniti – sono questi i due paesi – sono responsabili dell’impasse del governo mondiale.