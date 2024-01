Saleh al Arouri era una figura di spicco. Il mese scorso il quotidiano francofono libanese L’Orient-Le Jour aveva ricordato che il suo trasferimento in Libano, a partire dal 2018, aveva segnato l’ascesa di Hamas nel paese: sia attraverso un lavoro politico nei campi palestinesi; sia grazie a una presenza discreta del ramo militare del movimento, che preoccupava Israele.

Il 2 gennaio Israele ha assestato il suo colpo più duro ai vertici di Hamas, il movimento islamista responsabile del massacro del 7 ottobre . Ma l’operazione non è stata compiuta nella Striscia di Gaza, martoriata incessantemente da quasi tre mesi, ma a Beirut, in Libano.

I leader israeliani avevano bisogno di un successo dopo il 7 ottobre. Finora non ne hanno ottenuto uno chiaro nella Striscia di Gaza, malgrado la punizione di massa inflitta ai civili palestinesi. I due principali leader del movimento islamista nei territori palestinesi, Yahya Sinwar e Mohammed Deif, sono introvabili. In questo senso l’eliminazione del numero due di Hamas è una boccata d’ossigeno per un primo ministro israeliano bersagliato dalle critiche.

Uccidendo un leader di Hamas all’estero, Israele ha accettato di correre il rischio di spingere ulteriormente Hezbollah verso uno scontro diretto con lo stato ebraico, che inevitabilmente trascinerebbe nella mischia anche un Libano ormai esangue.

Da quasi tre mesi la minaccia dell’apertura di un fronte a nord di Israele è continua, con un’escalation lenta e controllata da entrambe le parti. Israele ritiene che l’assassinio di un dirigente di Hamas non convincerà Hezbollah a scatenare una guerra, che a quel punto assumerebbe una portata diversa.

Ma esiste davvero questa possibilità? Tutto dipenderà dall’Iran. Hezbollah, infatti, non assumerebbe mai l’iniziativa senza l’autorizzazione di Teheran, che rifornisce l’organizzazione di armi e denaro.