Il governo di Taipei se lo aspettava. D’altronde, dopo l’elezione alla presidenza di Lai Ching-te, noto come William Lai e per essere duro con Pechino, sono arrivate le prevedibili rappresaglie cinesi. “La Cina ha tirato fuori il libretto degli assegni”, ha commentato con sobrietà un funzionario taiwanese.

Per Taiwan si tratta di un contrattempo ma non certo di un colpo particolarmente duro, anche perché l’isola ha già perso da tempo questa battaglia diplomatica. Taipei assegna un’importanza di gran lunga maggiore a una delegazione di ex funzionari statunitensi (democratici e repubblicani) arrivata il 14 gennaio per manifestare l’appoggio di Washington.

Allo stesso modo, Taiwan è sensibile ai messaggi di auguri fatti dai paesi occidentali, compresi quelli della Francia, anche se il comunicato del ministero degli esteri francese non ha citato né il nome del vincitore delle elezioni né la sua carica di presidente. Ma già il solo fatto di complimentarsi per lo svolgimento del processo democratico nell’isola è percepito come una breccia nell’isolamento politico imposto da Pechino.

La vicenda di Nauru fa parte delle grandi manovre a cui assistiamo da mesi nel Pacifico del sud. Pechino e Washington corteggiano le piccole isole della regione: la Cina offre collaborazioni nel campo della sicurezza, mentre gli Stati Uniti inaugurano nuove ambasciate e rilanciano la cooperazione economica.