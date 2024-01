Mosca sostiene che il velivolo, un Ilyushin Il-76, sia stato abbattuto dalla difesa aerea ucraina mentre trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini in vista di uno scambio previsto per il giorno stesso. La Russia accusa Kiev di aver commesso un crimine “mostruoso” e ha chiesto una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Nel caso dell’aereo da trasporto militare russo che si è schiantato il 24 gennaio nella regione di Belgorod, in territorio russo al confine con l’Ucraina, le risposte non ci sono ancora. Al momento ci troviamo nella situazione fin troppo frequente in cui esistono solo versioni contrastanti e accuse reciproche.

Basta ricordare altri episodi simili per capire quanto sia difficile arrivare alla verità, a cominciare da quello dell’aereo commerciale della Malaysia Airlines abbattuto sui cieli dell’Ucraina nel 2014. In quel caso, dopo anni di dichiarazioni contraddittorie, solo a novembre del 2022 un tribunale olandese ha condannato due russi e un ucraino filorusso. I tre si trovavano nei territori controllati da Mosca e dai separatisti.

Come capire chi dice la verità? Al momento è impossibile, così com’è altamente improbabile che la Russia autorizzi l’inchiesta internazionale invocata dall’Ucraina, che pure rappresenterebbe l’unico modo per stabilire i fatti, l’identità dei passeggeri e la causa della tragedia.

Con queste manovre sull’aereo abbattuto, Mosca cerca inoltre di alimentare le incertezze degli alleati dell’Ucraina in un momento in cui i contrasti sugli aiuti si moltiplicano. La Russia vuole convincere gli occidentali a non consegnare all’Ucraina nuove armi che le permetterebbero di colpire in territorio russo, come succede sempre più spesso nelle ultime settimane.

Il 25 gennaio la Francia ha reagito confermando l’intenzione di inviare all’Ucraina le armi promesse recentemente da Parigi. Il ministero degli esteri francese ha inoltre dichiarato che non intende commentare la vicenda dell’aereo di Belgorod. “Non siamo nelle condizioni di stabilire se le affermazioni russe siano vere o meno. La Russia ci ha abituati alle menzogne su questi temi”, ha dichiarato un portavoce.

L’informazione è un’arma, a prescindere da quale sia la verità. La guerra in Ucraina non fa eccezione.

(Traduzione di Andrea Sparacino)