C’è un conflitto in corso nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), al confine con il Ruanda e l’Uganda. Gli scontri hanno provocato l’esodo di milioni di civili e la morte di migliaia di persone, e lo stupro è stato usato come arma di guerra. Le ostilità coinvolgono diversi gruppi armati ed eserciti nazionali, oltre ad alcuni mercenari romeni che in passato facevano parte della legione straniera francese. Tutto questo in una regione ricca di minerali come il coltan, indispensabile per produrre i telefoni che tutti noi teniamo in tasca.

Ma questo cocktail tragico non racconta tutta la storia. Oggi due paesi, il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo, sono sull’orlo dello scontro diretto. La crisi regionale è per molti aspetti una conseguenza del genocidio dei tutsi in Ruanda, nel 1994. All’epoca gli hutu, accusati dei massacri, erano fuggiti in Congo. La loro presenza, e del loro gruppo armato, è una fonte di conflitto tra i due paesi.

Ma lo scontro va oltre questa dinamica. Il Ruanda è apertamente accusato di sostenere i ribelli del gruppo armato M23, che minaccia Goma, il capoluogo della provincia del Nord Kivu. L’M23 è anche sospettato di rubare le risorse naturali del paese vicino.