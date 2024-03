Nella sua storia Israele ha condotto due diversi tipi di guerra contro i suoi vicini: da una parte i conflitti contro i paesi arabi – Egitto, Siria, Giordania – e dall’altra quelli, più asimmetrici, contro forze non-statali come Hezbollah in Libano o Hamas a Gaza. I primi si sono conclusi in modo classico, come si usa tra stati, anche se nemici. Per quanto riguarda i secondi, invece, lo sviluppo è stato più complesso e spesso influenzato da un evento imprevisto.

Nel 1996 e nel 2006, nella guerra con Hezbollah, sono stati i sanguinosi attacchi israeliani contro i civili nel sud del Libano a provocare, in modo più o meno diretto, la fine delle ostilità. Nel 2006 il quotidiano cattolico francese “La Croix” aveva scritto che “la nuova guerra in Libano sta dimostrando che qualsiasi politica, seppur legittima, viene compromessa dall’uso di mezzi ingiusti”.

La stessa analisi è valida oggi per la guerra in corso a Gaza, soprattutto dopo il massacro del 29 febbraio, quando le forze israeliane hanno ucciso più di cento civili palestinesi affamati. Il diritto alla legittima difesa sostenuto da Israele dopo il 7 ottobre non può in alcun modo giustificare il numero di vittime civili degli ultimi cinque mesi, né tantomeno la decisione di affamare due milioni di persone con una punizione collettiva condannata dal mondo intero.