Lo scambio era stato organizzato dalla Francia sulla scia dell’ attacco terroristico di Mosca . L’attentato è stato rivendicato dal gruppo Stato islamico, nemico comune dei due paesi, che in passato ne sono stati vittime. Questo avrebbe potuto favorire un colloquio ragionevole malgrado la diversità di vedute sull’ Ucraina , e invece è arrivata una serie di accuse “stravaganti” (per riprendere la parola usata dal presidente francese) con pesanti menzogne e minacce.

Una conversazione telefonica tra due ministri della difesa in un periodo segnato da forti tensioni non ha nulla di eccezionale, e tra l’altro può contribuire a evitare un’escalation. Il fatto che in seguito circolino versioni contrastanti è assolutamente normale. Ognuno, d’altronde, porta acqua al suo mulino. Ma in questo caso sono stati battuti tutti i record.

I giochi olimpici si inseriscono in questo rapporto contraddittorio. Da un lato c’è la minaccia terrorista che spaventa la Francia, in particolare quella rappresentata dal gruppo Stato islamico, che è entrato in azione a Mosca. Dall’altro, come ha dichiarato pubblicamente Macron il 4 aprile, è presumibile che la Russia, esclusa dai giochi, possa cercare di turbarli, a cominciare da una serie di ciberattacchi già cominciati.

In questo contesto le parole di Sergej Šojgu non lasciano presagire niente di buono. La Russia si sente forte sul campo in Ucraina e si oppone a qualsiasi apertura, che si tratti degli avvertimenti degli Stati Uniti su un possibile attentato o dell’offerta di collaborazione contro il terrorismo della Francia. “Stravagante” e “minaccioso”: una combinazione di parole scelta accuratamente.

