A meno di grandi sorprese, la maggioranza composta dal Partito popolare europeo (Ppe, destra), dai socialisti e dai liberali resterà invariata. Questo significa che i socialisti, compresi quelli francesi, si alleeranno con la destra in Europa, mentre in Francia faranno parte di una coalizione a sinistra in vista delle elezioni anticipate del 30 giugno e 7 luglio. Questo sviluppo deriva da una cultura del compromesso che è al centro del progetto europeo, per quando assente dalla scena politica francese. Ci siamo abituati, tranne quando la crisi emerge a livello nazionale.

Il rischio del caos in un paese chiave

In Francia, durante la campagna per le europee non si è parlato molto di Europa, dunque figuriamoci se se ne parlerà in occasione di un voto nazionale. I temi caldi sono altri. Ma non parlarne non significa che il voto non avrà conseguenze in Europa. Senza dirlo ad alta voce, la maggioranza dei partner della Francia teme una serie di scenari catastrofici, a cominciare da quello di una vittoria del Rassemblement national (Rn), che da tempo flirta con l’idea della “Frexit” e con l’abbandono dell’euro, e da cui nessuno sa bene cosa aspettarsi in quest’ottica. In ogni caso i paesi europei sanno che un governo dell’estrema destra in Francia rappresenterebbe una pessima notizia per l’Ucraina a causa dei legami tra l’Rn e Putin.

L’altro spauracchio è quello dell’impasse politica, del rischio di una paralisi o del caos in un paese chiave dell’Unione. Uno sviluppo di questo tipo comporterebbe il blocco di uno dei motori dell’Europa, nel peggior momento possibile. Oggi, infatti, l’Unione vive una fase decisiva della sua storia, tra la guerra in Ucraina, la possibile vittoria di Donald Trump, la trasformazione tecnologica e la ridefinizione dei rapporti di forza globali.