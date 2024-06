La vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová non sbaglia quando rifiuta l’equivalenza tra chi diffonde “la disinformazione nel quadro della dottrina militare russa” e i mezzi d’informazione privati o pubblici delle società democratiche. Mosca crea una confusione che cavalca i dibattiti interni alle nostre società.

La prima conseguenza dell’invasione dell’Ucraina è stata la scomparsa delle ultime sacche d’informazione indipendente in Russia. Giornali come Novaja Gazeta (il cui direttore Dmitrij Muratov ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2022) e radio come Eco di Mosca hanno chiuso i battenti per rinascere in esilio, a Riga o a Varsavia. Bloccando l’accesso ai siti europei, la Russia priva i suoi cittadini del pluralismo dell’informazione, rendendoli prigionieri della propaganda ufficiale.

Come ai tempi della guerra fredda, oggi c’è chi cerca di scavalcare la nuova cortina di ferro. Cambiano solo i mezzi. A marzo l’ong Reporter senza frontiere ha lodato il canale un canale satellitare rivolto alle popolazioni russofone: il progetto Svoboda (Libertà), che trasmette contenuti prodotti dalle testate indipendenti russe in esilio e cerca di aggirare il blocco. In Cina, paese che pratica la censura online da molto più tempo, l’opposizione si rivela più difficile.