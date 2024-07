Arginato in Francia, il Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen è all’offensiva in Europa. La sera del 7 luglio la notizia è passata inosservata, ma Jordan Bardella, presidente del partito di estrema destra, ha confermato nel suo discorso post-elettorale che l’Rn entrerà a far parte del nuovo gruppo parlamentare creato dal primo ministro ungherese Viktor Orbán: i Patrioti per l’Europa. L’Rn non ha voluto annunciare la sua adesione prima del secondo turno delle legislative. La settimana scorsa, intervistata sull’argomento, Marine Le Pen aveva risposto in modo vago. Il motivo è chiaro: la figura di Orbán, primo ministro “illiberale” e capo di stato europeo più vicino a Vladimir Putin, rischiava di riesumare il ricordo di un Rn filorusso che invece è rimasto in secondo piano durante la campagna elettorale.

È innegabile che sia in atto una strategia elaborata. Orbán sta facendo emergere un terzo gruppo al parlamento europeo, davanti a Renew, a cui appartengono gli eurodeputati francesi fedeli al presidente Emmanuel Macron. La creatura di Orbán assorbe il gruppo Identità e democrazia fondato dal Rassemblement nazional. Il partito spagnolo di estrema destra Vox e i fiamminghi di Vlaams Belang hanno già cambiato casacca. La strategia di Orbán è chiara da anni: anziché uscire dall’Unione europea come hanno fatto i britannici, il premier ungherese vuole dirottare il progetto dall’interno. Oggi Orbán sta cercando di costruire una minoranza ostruzionista capace di impedire qualsiasi avanzamento nell’integrazione europea, operando per creare un’Unione ridotta a una semplice comunione di beni.