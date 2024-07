Gli attacchi sono tra i più violenti in una guerra che dura ormai da oltre due anni. Ma quale può essere l’obiettivo di Mosca in questa escalation dell’orrore? In assenza di qualsiasi obiettivo militare, risulta evidente che è un attacco psicologico per stroncare il morale degli ucraini dopo aver già colpito le infrastrutture energetiche delle grandi città.

La tempistica dell’attacco è significativa, a 48 ore dal vertice della Nato a Washington. L’Alleanza atlantica celebra i suoi 75 anni di vita in un contesto di guerra nel vecchio continente. Volodymyr Zelenskyj è atteso a Washington, dove i partecipanti dovrebbero promettere ulteriori aiuti militari ma non l’adesione tanto agognata da Kiev.

Oggi Vladimir Putin si sente abbastanza forte da mandare un messaggio dissuasivo sotto forma di missili, in un momento in cui gli occidentali sono alla mercé di venti contrastanti. Il presidente russo agisce come se non avesse alcun timore di provocare l’occidente e come se i dubbi sulla candidatura di Joe Biden negli Stati Uniti e la prospettiva di una vittoria di Donald Trump a novembre, così come l’indebolimento di Emmanuel Macron in Europa, lo spingessero ad aumentare la propria aggressività.