L’Ucraina non ha il pieno controllo delle armi di cui dispone, in particolare quando si tratta di colpire il territorio russo. Gli attacchi ucraini sempre più numerosi contro installazioni russe sono effettuati con droni fabbricati in Ucraina, dove esiste un’industria della difesa molto efficace.

L’obiettivo sono le infrastrutture ucraine. La rete idrica e quella elettrica hanno smesso di funzionare in diverse regioni, mentre nella regione di Kiev è stata presa di mira anche una diga. Si tratta dell’ennesimo attacco contro le infrastrutture civili, che probabilmente renderà il prossimo inverno difficile per milioni di persone.

Centoventisette missili e 109 droni. Secondo lo stato maggiore ucraino è questa la portata dell’operazione messa in atto dalle forze russe il 26 agosto a Kiev e in una quindicina di regioni del paese. Secondo Volodymyr Zelenskyj si tratta di uno degli attacchi più violenti dall’inizio dell’invasione, ormai trenta mesi fa.

Qual è il motivo di queste limitazioni? La risposta è contenuta in un libro appena pubblicato da David Sanger, specialista di questioni della difesa del New York Times. In New cold wars, Sanger svela che l’amministrazione statunitense continua a temere che Zelenskyj la trascini in una terza guerra mondiale, una paura che Biden ha espresso pubblicamente alla vigilia dell’invasione russa e che non è mai svanita.

Frustrazione ucraina contro prudenza occidentale: è un elemento costante degli ultimi due anni e mezzo nonostante l’escalation ininterrotta di consegne di equipaggiamenti avanzati. Gli ultimi apparecchi ad arrivare in Ucraina, dopo lunghi tentennamenti, sono stati gli aerei da combattimento F16.

L’Ucraina ha chiaramente migliorato la propria situazione rispetto all’inizio della guerra, quando il suo esercito doveva affrontare persino una carenza di proiettili. Tuttavia la gara di velocità tra Russia e Ucraina sui diversi terreni dello scontro non sembra vicina alla conclusione, soprattutto se dovesse imporsi l’ipotesi di una trattativa.

Il morale dei civili colpiti il 26 agosto dai missili e dai droni russi fa certamente parte dell’equazione, e Vladimir Putin continua a cercare di fiaccarne la resistenza.

(Traduzione di Andrea Sparacino)