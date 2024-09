Ieri si sono affrontate due Americhe. Sui principali temi della politica interna, ovviamente, ma anche su quella estera. Si sono viste molte accuse e approssimazioni, ma in definitiva a emergere sono state due visioni del ruolo della potenza statunitense nel mondo. Nessuna sorpresa, poca sostanza, ma come osservatori esterni sappiamo cosa aspettarci a seconda di chi vincerà il 5 novembre.

L’attuale vicepresidente, Kamala Harris, è ovviamente la candidata preferita dalla maggior parte degli europei e degli alleati degli Stati Uniti nel mondo. E per una buona ragione: presenta una visione tradizionale del ruolo del suo paese, sottolineando l’importanza di alleanze come la Nato e la necessità di affrontare regimi autoritari e antidemocratici.

Trump ha ribadito, senza fornire il minimo elemento, che risolverebbe queste due grandi crisi in 24 ore, ancora prima di entrare alla Casa Bianca. Come? Ha la garanzia degli pseudo uomini forti: la loro sola presenza è sufficiente. Non è molto, ed è preoccupante.

Entrambi i candidati sono stati poco incisivi sulle crisi attuali. Sull’Ucraina o su Gaza, né Trump né Harris hanno offerto nuovi spunti su cosa farebbero in caso di vittoria il 5 novembre. Ma anche in questo caso le differenze sono significative.

Harris, invece, continuerà a sostenere l’Ucraina e ha espresso una posizione equilibrata su Israele: lo stato ebraico ha il diritto di difendersi, ma la guerra deve finire e i palestinesi devono avere un loro stato. Come riuscirà a fare ciò che Joe Biden non riesce a fare? Non l’ha detto e probabilmente non ha la risposta.

L’unica certezza, come dimostrano le personalità e il passato dei due candidati, è che Trump non prova altro che disprezzo per il resto del mondo, che vuole far pagare. “Tasse, tasse, tasse”, queste sono le uniche parole sulle sue labbra. Harris lavora per la leadership americana nel mondo e per le alleanze. Vista dall’Europa, la scelta è chiara. Tuttavia, non dimentichiamolo, sono gli statunitensi a votare, usando altri criteri. E non è detto che abbiano visto questo dibattito decisivo nello stesso modo in cui l’abbiamo visto noi.