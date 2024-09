Un altro segno evidente del fatto che le braci non si sono ancora spente è una registrazione clandestina proveniente dall’ala femminile del carcere di Evin, a Teheran, in cui le detenute cantano e scandiscono slogan insieme a Nargès Mohammadi, premio Nobel per la pace ancora in prigione. È un documento di una forza inaudita.

Nel vicino Afganistan i talebani, tornati al potere tre anni fa, impongono alle donne, fin dalla giovane età, una totale mancanza di libertà che comprende anche il divieto di parlare in pubblico. Si tratta della versione più estremizzata dell’Islam, che nessun altro paese musulmano segue, nemmeno l’Iran. Ma anche in questo caso le donne non si arrendono, in condizioni ancora più terribili rispetto all’Iran.

Le donne che resistono, in Iran come in Afganistan, meritano il sostegno del resto del mondo, anche soltanto per far conoscere le loro iniziative. Niente sarebbe peggio che permettere a questa cappa di piombo di ricadere su di loro. A Teheran come a Kabul, in gioco c’è una parte della nostra umanità. Scegliendo come slogan “Donne-Vita-Libertà”, la coraggiose donne iraniane hanno sottolineato l’universalità della loro lotta. Non possiamo dimenticarle.

(Traduzione di Andrea Sparacino)