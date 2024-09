È uno dei misteri dello scontro che si è aperto quasi un anno fa: gli Stati Uniti, prima potenza mondiale e punto di riferimento in Medio Oriente, continuano a sembrare impotenti. Ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione con l’escalation di violenza della settimana scorsa tra Israele ed Hezbollah: Washington non vuole che la guerra si allarghi fino a coinvolgere il Libano, ma la situazione continua a precipitare inesorabilmente e minaccia di trascinare la regione nel caos.

Questa situazione è la stessa da mesi. Joe Biden ha criticato apertamente il numero di vittime civili nella guerra israeliana a Gaza, senza che però i metodi o il bilancio siano cambiati minimamente. Gli Stati Uniti negoziano da tempo un cessate il fuoco per la Striscia, un miraggio che si allontana ogni volta che sembra avvicinarsi. Quando Israele ha fatto esplodere i cercapersone in Libano, il segretario di stato Antony Blinken si trovava al Cairo, in Egitto, per cercare di trovare una soluzione al conflitto, ma a quel punto è ripartito senza passare da Israele.

In seguito l’entourage di Biden ha ribadito che il presidente non vuole un’escalation in Libano, e che non la ritiene nell’interesse di Israele. Ma la situazione sul campo raconta una storia diversa: cinquanta morti nei bombardamenti del 20 settembre in un quartiere di Beirut, in cui sono morti rappresentanti di primo piano del movimento filoiraniano. Lo scontro è andato avanti per tutto il fine settimana, tra lanci di razzi da parte di Hezbollah e risposte israeliane.