È una delle caratteristiche del periodo che stiamo vivendo: i conflitti congelati o in fase di gestazione si accendono improvvisamente. Il motivo è semplice. Le Nazioni Unite sono emarginate e nel mondo non ci sono più arbitri né gendarmi, dunque i predatori si sentono incoraggiati.

Dal 14 ottobre la penisola coreana si è aggiunta all’elenco delle zone calde del pianeta, con la denuncia da parte della Corea del Nord di un volo non autorizzato sui cieli della capitale da parte di droni sudcoreani, che avrebbero sganciato alcuni volantini. Il regime di Pyongyang annuncia di aver messo in stato di massima allerta le unità di artiglieria alla frontiera, che ora sono pronte a sparare.

La Corea del Nord ha l’abitudine di mettere in scena escalation militari, con lanci sperimentali di missili o parate minacciose, ma senza mai passare ai fatti. Ora, però, gli esperti di questioni coreane ritengono che non bisogna prendere alla leggera le ultime manovre. Seoul si dichiara pronta a rispondere a qualsiasi attacco. Il governo sudcoreano non ha confermato l’operazione con i droni, come del resto nessuna organizzazione privata, diversamente da quanto successo in passato con i palloni aerostatici di propaganda che avevano creato diversi problemi.