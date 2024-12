Non vorrei rovinare i vostri acquisti natalizi, ma c’è una vicenda che chiama in causa tutti noi, consumatori non proprio innocenti. Questa settimana il governo della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) ha presentato una denuncia, in Francia e Belgio, contro la Apple, produttrice degli iPhone e di altri dispositivi. Il motivo? L’uso da parte dell’azienda statunitense (ma vale anche per altri marchi) dei minerali provenienti dall’est del paese, dove sono in corso diversi conflitti che sollevano forti dubbi sulla provenienza, le condizioni di estrazione e la commercializzazione di questi minerali.

Il fenomeno non è affatto nuovo. John le Carré ci ha scritto un romanzo nel 2006, Il canto della missione, cercando ispirazione dopo la guerra fredda. L’iniziativa congolese ricorda la famosa campagna degli anni novanta per fermare il contrabbando di diamanti da parte delle organizzazioni armate. All’epoca si parlava di blood diamonds, diamanti di sangue. In questo caso non si tratta di diamanti ma di minerali di sangue.

Il contesto è quello caotico nell’est della Repubblica Democratica del Congo, dove negli ultimi decenni i morti si contano a milioni. Il governo di Kinshasa ritiene che la Apple sia “complice” del saccheggio delle risorse naturali compiuto dalle milizie. Tra queste risorse ci sono tre minerali utilizzati nella fabbricazione di smartphone e computer: lo stagno, il tantalio e il tungsteno. La Apple ha negato le accuse e dichiara di controllare accuratamente la provenienza di tutte le forniture.