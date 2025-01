Dopo l’elezione di Donald Trump è stato realizzato un grande sondaggio d’opinione, commissionato dal think tank Ecfr (il Consiglio europeo per gli affari esteri), con più di 28mila persone intervistate in 24 paesi distribuiti in tutti i continenti. I risultati sono inattesi e fanno riflettere.

La prima constatazione è che gli europei sono tra i più pessimisti rispetto al 47esimo presidente degli Stati Uniti, che entrerà alla Casa Bianca il 20 gennaio. Persino i cinesi e i russi hanno un’opinione più positiva degli europei su di lui.

Soltanto il 22 per cento degli europei ritiene che l’elezione di Trump avrà un impatto positivo per il vecchio continente. Più sfiduciati degli europei sono soltanto i sudcoreani, con un 11 per cento. Al contrario, gli indiani sono i più entusiasti: l’84 per cento ritiene che la sua elezione sia una buona notizia per il loro paese, davanti ai sauditi (61 per cento) e ai cinesi (49 per cento).

Questa sfiducia degli europei appare ancora più netta quando si tratta del rapporto tra l’Unione e gli Stati Uniti. Solo il 22 per cento dei cittadini, infatti, percepisce Washington come un “alleato”, mentre la maggioranza ritiene il paese un “partner necessario”. Nel 2023, sulla stessa questione il sondaggio aveva rilevato percentuali rispettivamente del 31 e del 41 per cento.