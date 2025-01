Pechino è in attesa di sviluppi. In precedenza Trump aveva lasciato intendere che dal primo febbraio gli Stati Uniti avrebbero applicato dazi doganali supplementari del 10 per cento per i prodotti cinesi, ma la misura non è stata ancora promulgata. Sarebbe il primo colpo di cannone di una guerra commerciale che tutto il mondo teme di veder scoppiare, ma che almeno per ora non è ancora garantita.

L’obiettivo di Trump rispetto alla Cina è duplice e contraddittorio. Il presidente vuole frenare le sue ambizioni da superpotenza e farle pagare i presunti torti inflitti agli Stati Uniti. È deciso a punire Pechino e nel suo entourage ha incluso avversari feroci del regime comunista, ma resta comunque un imprenditore e sa bene che è possibile fare affari con il paese. Di sicuro questo è quello che gli suggerisce il suo amico Elon Musk, grande investitore in Cinacon Tesla e ospite gradito di Pechino, dove è accolto ogni volta come un capo di stato.

I cinesi non sanno se aspettarsi un’ostilità feroce da parte di un presidente perfettamente incline a questo comportamento, o un’ offerta di “deal” comunque tipica del suo carattere. Al momento non è escluso che Trump scelga la strada del deal.