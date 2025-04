Il Programma alimentare mondiale (Pam), che distribuisce generi alimentari a decine di migliaia di persone, ha esaurito le sue riserve e avverte che “la popolazione è allo stremo”. Secondo le Nazioni Unite i palestinesi sono “sull’orlo dell’abisso”. Medici senza frontiere dichiara che la Striscia di Gaza è diventata una “fossa comune”, sia per i palestinesi sia per chi cerca di aiutarli.

Israele accetterà la decisione della Corte? Quasi certamente no, come dimostra il fatto che il governo di Tel Aviv abbia deciso di non partecipare nemmeno alle udienze dell’Aia.

Si possono anche ignorare queste parole, come d’altronde fa Israele considerandole parte di una propaganda ostile. Ciò non toglie nulla alla gravità di quello che sta accadendo, nel più totale sprezzo del diritto internazionale umanitario.

In ogni caso, resta importante affermare l’importanza del diritto in una situazione in cui sono in gioco la vita e la morte, anche se gli effetti non saranno immediati. Tanto più che il governo israeliano non nasconde di fare ricorso deliberatamente all’arma della fame per piegare Hamas, che detiene ancora alcuni ostaggi. Il ministro della difesa israeliano Katz lo ha ammesso senza giri di parole.

Con ogni probabilità, la Corte richiamerà all’ordine Israele perché il diritto internazionale è chiaro sul divieto di punizioni collettive. Purtroppo, però, la regressione della nostra epoca è evidenziata dal fatto che il governo di Tel Aviv, sostenuto da buona parte della sua popolazione e coperto dagli Stati Uniti di Trump, si fa beffe di queste regole.

Per chi volesse consultarle, le norme sono presenti sul sito del Comitato internazionale della Croce Rossa, dove possiamo leggere nero su bianco la seguente frase: “È vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili”. Esattamente quello che sta accadendo a Gaza.