Se ci fosse stato solo Zohran Mamdani, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe potuto facilmente sminuire la vittoria democratica alle elezioni per la poltrona di sindaco di New York, città così poco rappresentativa del paese da poterne essere considerata quasi l’antitesi. Ma il 4 novembre si sono tenute molte altre votazioni, e tutte, senza eccezioni, sono state vinte dai democratici. In alcuni casi, come nel New Jersey, è stato rovesciato il risultato delle presidenziali, a un anno esatto di distanza.

Quali lezioni se ne possono trarre? Ne vedo tre, e tutte peseranno sul futuro del mandato di Trump. Prima di tutto sembra che il presidente sopravvaluti la sua capacità di influenzare il voto: ha voluto interferire direttamente nella campagna elettorale di New York, e ha perso. Ha usato anche gli insulti, come fa con tutti i suoi avversari, senza ottenere nulla.

Trump ha definito Mamdani “un comunista”, offesa suprema negli Stati Uniti. Ma non ha funzionato. Ha puntato sulla paura dell’islam, chiamando “stupidi” tutti gli ebrei newyorchesi che pensavano di votare Mamdani. Ma senza successo, anche perché il caso di antisemitismo del momento è l’intervista concessa da Nick Fuentes, un influencer ammiratore di Hitler, all’autore di podcast Tucker Carlson, della galassia Maga (make America great again).