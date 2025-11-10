La visita negli Stati Uniti di Ahmed al Sharaa, capo della transizione siriana, è un fatto storico per diverse ragioni. Innanzitutto è la prima volta che un presidente siriano visita Washington dall’indipendenza del 1946. Ma soprattutto è la prima volta che un ex esponente di Al Qaeda è ufficialmente invitato alla Casa Bianca, a 24 anni dagli attentati negli Stati Uniti dell’11 settembre 2001.

Senza dubbio si tratta della manovra diplomatica più audace compiuta finora dall’amministrazione Trump, che in questo caso ha dato prova di una sottigliezza inaspettata. La stabilità della Siria è un elemento cruciale a livello regionale e internazionale, a quasi un anno dalla caduta del regime degli Assad (padre e figlio) e dopo tredici anni di una guerra civile con molteplici ramificazioni.

Dalla prospettiva di Washington, è un riavvicinamento sorprendente. L’8 dicembre 2024, quando al Sharaa ha conquistato il potere in una Damasco abbandonata da Bashar al Assad, il mondo intero si è interrogato sulla figura di un uomo dal passato jihadista. Il suo movimento, Hayat Tahrir al Sham, era affiliato ai terroristi di Al Qaeda, con cui al Sharaa ha rotto nel 2016. Tuttavia l’Onu ha cancellato le sanzioni ancora attive nei confronti del leader siriano solo la settimana scorsa, dopo una richiesta presentata dagli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza.

Anche se Israele e una parte dei politici repubblicani continuano a non fidarsi di Al Sharaa in ragione del suo passato, Donald Trump è stato incoraggiato dai suoi amici sauditi ad avere un atteggiamento più conciliante. È stata Riyad a organizzare il primo incontro fra Trump e Al Sharaa, in occasione del viaggio nel golfo Persico fatto dal presidente statunitense all’inizio del suo mandato. Gli Stati Uniti hanno scelto di sostenere il nuovo leader, prima discretamente e oggi più alla luce del sole.