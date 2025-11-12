Cosa hanno in comune Mahmoud Abbas ed Emmanuel Macron? Il presidente palestinese e quello francese sono stati entrambi emarginati dal piano di Donald Trump per Gaza, e oggi sono convinti che il progetto è destinato a fallire senza la loro partecipazione. Con queste premesse, l’11 novembre i due leader si sono incontrati a Parigi.

Stanno facendo un gioco d’equilibrio per mantenersi allo stesso nel quadro definito dal piano del presidente degli Stati Uniti e in quello dell’iniziativa franco-saudita presentata alle Nazioni Unite. I due piani, però, sono contraddittori su diversi punti e soprattutto nelle finalità.

Parigi segue fermamente la logica dei due stati e si appoggia all’Autorità palestinese di Mahmoud Abbas, mentre il piano di Trump non ha un chiaro obiettivo, non propone alcun collegamento tra Gaza e la Cisgiordania e cita l’Autorità palestinese solo di passaggio.

Ma è questo per ora che è in fase di realizzazione, almeno nella sua prima parte incentrata sul cessate il fuoco cominciato un mese fa.

È stato questo l’aspetto ambiguo del vertice dell’11 novembre: la Francia e l’Autorità palestinese fanno progetti senza alcuna garanzia di essere coinvolte in futuro nell’attività sul campo. Hanno creato una commissione congiunta per discutere il “consolidamento dello stato di Palestina” e una nuova costituzione palestinese. Ma è uno stato che esiste solo sulla carta, mentre la costituzione non sarà mai applicata se non ci sarà una Palestina indipendente.