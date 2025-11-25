Chi ha concepito il piano di pace statunitense per l’Ucraina? Grazie al vicepresidente J.D. Vance sappiamo chi non lo ha scritto: gli esperti del conflitto e della sua complessità. Sul social media X, Vance ha difeso il piano con questa spiegazione: “La pace non sarà costruita dai diplomatici e dai politici falliti che vivono in un mondo immaginario. Potrebbe essere realizzata da persone intelligenti che vivono nel mondo reale”.

È una frase che la dice lunga su com’è cambiato il modo di vedere le cose a Washington. Il presidente statunitense Donald Trump si fida solo di una cerchia ristretta di consiglieri, a cominciare da Steve Witkoff, ex imprenditore immobiliare e giocatore di golf. Witkoff è l’uomo dell’accordo su Gaza e della trattativa sull’Ucraina. Come a Gaza, anche nel caso dell’Ucraina è affiancato da Jared Kushner, onnipresente genero di Trump.

Sul versante russo, l’interlocutore degli statunitensi è Kirill Dmitriev, presidente del fondo di investimento russo e sposato con un’amica d’infanzia e collaboratrice di Katerina Tikhonova, una delle figlie di Putin. All’inizio dell’invasione dell’Ucraina Dimitriev è stato colpito dalle sanzioni statunitensi, ma questo non gli ha impedito di presentarsi a Miami per negoziare i 28 punti del piano di pace con Witkoff. Questi uomini fanno parte dello stesso mondo e hanno un peso importante grazie alla vicinanza con il loro capo.

Nel sistema Trump, i professionisti sono tenuti a distanza. Anche dal consiglio per la sicurezza nazionale, un organismo guidato in passato da Henry Kissinger e Zbigniew Brzezinski e più recentemente da Jake Sullivan, uomo chiave per Joe Biden. Oggi a capo del consiglio c’è Marco Rubio, che ha anche il ruolo di segretario di stato ma si è occupato del piano per l’Ucraina solo a giochi fatti.

Dal commento di Vance emerge chiaramente una critica al vecchio mondo: se i “diplomatici e i politici falliti” avessero avuto successo non ci sarebbero tanti conflitti da risolvere. Ma se la competenza non garantisce un buon risultato, la soluzione può mai essere la mancanza di competenza?

È possibile arrivare alla pace tra israeliani e palestinesi senza tenere conto del peso della storia, della memoria e delle ferite? Lo stesso vale per l’Ucraina e la Russia. Il mondo reale di cui parla Vance ha radici che non possiamo ignorare. Le guerre non sono questioni finanziarie da risolvere.