La maglia di contatti costruita nel corso degli anni da Epstein, anche dopo essere stato condannato per reati legati alla pedofilia, getta una luce sinistra sulla cecità di una certa élite occidentale (e non solo), un’élite che evidentemente era facile da comprare e che ha confermato tutti i cliché della nostra epoca turbolenta.

Tuttavia, i milioni di documenti appena resi pubblici negli Stati Uniti svelano una realtà molto più vasta, con una rete d’influenza che coinvolgeva paesi e ambiti imprevisti. Certo, la presenza di un nome all’interno delle email non significa necessariamente che la persona in questione abbia commesso qualcosa di illegale, ma l’ampiezza delle ramificazioni e dei contatti di Jeffrey Epstein, insieme alle sue donazioni finanziarie e all’ambiguità permanente delle sue manovre – tra predazione sessuale, influenza politica e affari più o meno leciti – solleva enormi dubbi.

La mappa dei legami personali stabiliti da Epstein è impressionante: Tel Aviv, Parigi, Londra, Oslo, Mosca, Beirut. A volte è difficile cogliere il filo conduttore di una rete che lega la principessa ereditaria di Norvegia, una banchiera Rothschild, un barone della politica britannica e un ex ministro della cultura francese.

L’elemento in comune è che tutte queste persone hanno aperto le porte a Epstein, garantendogli un accesso ad ambienti sempre più grandi e la possibilità di fare nuovi affari e soddisfare nuovi desideri. La politica, in tutto questo, non è mai stata distante. Abbiamo scoperto che Epstein discuteva con il capo del forum di Davos per capire se il vertice dei miliardari potesse “sostituire le Nazioni Unite”. Suggestione? È proprio a Davos che il mese scorso Trump ha presentato il suo consiglio per la pace, a tutti gli effetti un concorrente del Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Nei file scopriamo che Steve Bannon, guru dell’estrema destra statunitense, ha agito come intermediario con Epstein per trovare finanziamenti destinati a Marine Le Pen, leader dell’estrema destra francese, e Matteo Salvini, capo di uno dei partiti di estrema destra in Italia. Al momento non sappiamo se questa manovra fosse stata sollecitata dagli interessati e se abbia avuto effetti concreti.