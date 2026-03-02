Per trent’anni Ali Khamenei è stato l’artefice della potenza iraniana in Medio Oriente. L’ayatollah aveva costruito una vasta rete di proxy (alleati che agivano per suo conto) creando un “asse della resistenza” armata. In una multinazionale si parlerebbe di franchising. L’alleato più potente, Hezbollah, costituiva una sorta di stato all’interno dello stato in Libano.

Khamenei aveva dotato l’Iran di una potenza militare capace di colpire il suo nemico, Israele, e nel frattempo aveva portato avanti (con alti e bassi) un programma nucleare destinato a rendere inviolabile il territorio iraniano, seguendo le orme della Corea del Nord.

Poi è arrivato il 7 ottobre 2023, con l’attacco sferrato in Israele da Hamas, un altro dei proxy di Teheran anche se non è un movimento sciita e ha avuto violenti disaccordi con l’Iran e la Siria. L’offensiva dell’organizzazione palestinese ha spazzato via le certezze di sicurezza di Israele, mettendo in moto un processo il cui epilogo, senza dubbio provvisorio, è stata la morte della guida suprema iraniana tra le macerie della sua residenza, nel primo giorno dell’operazione israelo-statunitense.

Nel corso degli ultimi due anni e mezzo l’Iran e il suo “asse della resistenza” si sono rivelati una “tigre di carta”, per riprendere un’immagine efficace che usava Mao Zedong.