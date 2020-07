Nella cittadina francese di Suresnes, situata sulla sponda opposta della Senna rispetto a Parigi, c’è una strada intitolata a Noor Inayat Khan e nella stessa via c’è una scuola elementare che porta lo stesso nome. Oggi in città sono in pochi a sapere chi fosse questa donna, sebbene i bambini a scuola ricevano qualche informazione superficiale su di lei.

Tanto i francesi quanto i pachistani, come tutto il resto del mondo, dovrebbero sapere chi fosse Noor Inayat Khan. Come Arthur J. Magida narra nel suo libro Code name Madeleine: a sufi spy in nazi-occupied Paris (Nome in codice: Madeleine. Una spia sufi a Parigi sotto l’occupazione nazista), una delle figlie del sufista Hazrat Inayat Khan ebbe il coraggio di lavorare come spia al servizio dei britannici. Lavorando come operatrice radio, Noor trasmetteva a Londra i messaggi delle varie cellule della resistenza diffuse sul territorio francese. Grazie al suo operato, i britannici potevano organizzare al meglio gli attacchi contro i nazisti tedeschi.

Noor Inayat Khan non era stata cresciuta per intraprendere una simile missione: come prima figlia di Hazrat Inayat Khan era stata educata secondo i princìpi di armonia, pace e unità fra gli esseri umani. Prima della guerra aveva studiato tutti i testi religiosi e tenuto lezioni sul sufismo. Aveva studiato alla Sorbona e viaggiato ogni giorno dalla sua casa a Suresnes a Parigi; la sua casa, detta Fazal Manzil, era un imponente edificio di mattoni lungo i pendii di una montagna che torreggia sulla città. A Fazal Manzil, viveva con la madre Ora, una donna statunitense che aveva sposato Hazrat Inayat Khan, sua sorella Claire e i suoi fratelli Vilayat e Hidayat.

Inayat Khan teneva le lezioni per i suoi studenti sufi a Fazal Manzil; in estate, la famiglia affittava un intero palazzo per dare un posto dove alloggiare alle tante persone che affollavano la piccola cittadina. Noor trascorreva molto tempo a discutere di filosofia o di temi mistici con suo padre e i suoi fratelli, occupandosi anche delle faccende di casa, visto che la madre Ora passava gran parte del tempo da sola e a letto.