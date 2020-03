L’epidemia di coronavirus ha fatto emergere due tipologie di persone che in questo momento si contrappongono: quelle che sono esauste perché lavorano troppo (medici, personale ospedaliero…) e quelle che non hanno niente da fare perché sono forzatamente o volontariamente confinate a casa. Dato che personalmente appartengo alla seconda categoria, mi sento obbligato ad approfittare di questa situazione per proporvi una breve riflessione sui diversi modi in cui possiamo essere stanchi. Ho deciso di ignorate l’ovvio paradosso della stanchezza dovuta all’inattività forzata, quindi permettetemi di partire dal filosofo Byung-Chul Han, che ci offre un’analisi sistematica di come e perché viviamo in una “società della stanchezza”. Quello che segue è un breve riassunto del capolavoro di Byung-Chul Han La società della stanchezza (Nottetempo 2012), spudoratamente copiato da Wikipedia.

Spinti dalla richiesta sociale di persistere nella ricerca del successo, oltre che dall’ambizione dell’efficienza, diventiamo al tempo stesso mandanti e sacrificatori ed entriamo in una spirale di autolimitazione, autosfruttamento e collasso. ‘Quando la produzione è immateriale, tutti ne possiedono i mezzi. Il sistema neoliberista non è più un sistema classista nel vero senso della parola. Non è più costituito da classi in conflitto tra loro. Questo ne garantisce la stabilità. Han sostiene che tutti sono diventati sfruttatori di se stessi. ‘Oggi ognuno è un lavoratore autonomo che si autosfrutta. Ognuno è al tempo stesso schiavo e padrone. Perfino la lotta di classe si è trasformata in una ‘lotta contro se stessi’. Gli individui sono diventati quello che Han chiama ‘soggetti orientati all’obiettivo; non pensano di essere ‘soggetti’ soggiogati ma piuttosto ‘progetti’ che si modificano e si reinventano continuamente, il che diventa una forma di compulsione e costrizione, quindi a un tipo più efficiente di soggetivazione e sottomissione. Essendo un progetto che si ritiene libero da limitazioni esterne, adesso l’Io si sottomette a limitazioni interne e costrizioni autoimposte, che stanno assumendo la forma di una ricerca compulsiva del successo tramite l’ottimizzazione”.

In secondo luogo, la nuova forma di soggettività descritta da Han è condizionata dalla più recente fase del capitalismo globale, che rimane un sistema classista con sempre maggiori disuguaglianze, in cui le lotte e i conflitti non sono in nessun modo riducibili alla “lotta contro se stessi”. Nei paesi in via di sviluppo ci sono ancora milioni di lavoratori manuali, e ci sono enormi differenze tra i diversi tipi di lavoratori immateriali (basti pensare al crescente settore dei “servizi umani” come l’assistenza agli anziani). C’è un grande divario tra il manager che dirige o possiede un’azienda e il lavoratore precario che passa le giornate a casa da solo davanti a un computer, non sono entrambi padroni e schiavi di se stessi nello stesso senso.

Una nuova divisione del lavoro

Si parla molto del fatto che alla vecchia modalità della catena di montaggio fordista si stia sostituendo un nuovo tipo di lavoro collaborativo che lascia molto più spazio alla creatività individuale. Ma quella che si sta effettivamente verificando non è tanto una sostituzione quanto un’esternalizzazione: alla Microsoft e alla Apple il lavoro sarà anche organizzato in modo più collaborativo, ma il prodotto finale poi viene assemblato in Cina o in Indonesia, in un modo molto fordista. La catena di montaggio è stata semplicemente esternalizzata. Quindi abbiamo una nuova divisione del lavoro: nell’occidente sviluppato ci sono i lavoratori autonomi che si autosfruttano (come quelli descritti da Han), nei paesi in via di sviluppo quelli che fanno lavori debilitanti alla catena di montaggio, a cui si aggiunge il sempre maggior numero di individui che lavorano nel settore dei servizi (badanti, camerieri…) dove lo sfruttamento abbonda. Solo quelli del primo gruppo (i lavori autonomi spesso precari) corrispondono alla descrizione di Han.

Ognuno di questi tre gruppi ha un modo specifico di stancarsi. Il lavoro alla catena di montaggio è debilitante per la sua ripetitività, ci si stanca da morire a montare iPhone uno dietro l’altro nella fabbrica Foxconn alla periferia di Shanghai. Per altri versi, quello che rende così faticoso il lavoro di assistenza è il fatto di essere pagati (anche) per fingere di farlo con vera partecipazione, di tenere veramente ai propri “assistiti”: una maestra d’asilo è pagata anche per mostrare sincero affetto nei confronti dei bambini, e la stessa cosa vale per chi bada agli anziani. Riuscite a immaginare lo stress che comporta essere sempre “affettuosi”? In contrasto con i due casi precedenti, nei quali è possibile almeno mantenere una certa distanza nei confronti di quello che si sta facendo (anche se ci viene richiesto di essere affettuosi con un bambino, possiamo sempre fingere di esserlo), il terzo caso richiede qualcosa che è molto più stancante. Immaginate che io venga assunto per pubblicizzare un prodotto in modo tale da convincere la gente a comprarlo, anche se il prodotto non mi interessa o addirittura lo odio, devo sfruttare al massimo la mia creatività, cercando di trovare soluzioni originali, e quello sforzo può stancarmi molto di più del noioso lavoro ripetitivo alla catena di montaggio. Questa è la specifica stanchezza di cui parla Han.