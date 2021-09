Il 10 agosto l’aeroporto internazionale di Hamad, in Qatar, è stato proclamato il migliore del mondo, battendo quello di Changi, a Singapore. Ma nelle scorse settimane le notizie sui servizi di lusso allo scalo di Hamad sono state eclissate da quello che stava succedendo all’aeroporto di Kabul, in Afghanistan: migliaia di persone cercavano disperatamente di lasciare il paese. Alcune si aggrappavano agli aerei in decollo e poi precipitavano dal cielo. Come in un’ultima tragica variazione ironica del vecchio slogan anticolonialista “yankee go home”: torna a casa yankee, e portami via con te!

Il vero enigma però è rappresentato dalla velocità con cui la resistenza dell’esercito afgano si è sciolta come neve al sole, una cosa che ha stupito gli stessi taliban. Se migliaia di persone stanno disperatamente cercando di prendere un volo per scappare dal paese e sono pronte a rischiare la vita nella fuga, perché invece non hanno lottato contro i taliban? Perché hanno preferito una morte certa cadendo dal cielo a quella sul campo di battaglia? Una risposta facile potrebbe essere che chi affolla l’aeroporto di Kabul fa parte della minoranza corrotta di persone che hanno collaborato con gli Stati Uniti. Ma che dire allora delle migliaia di donne che restano a casa spaventate? Sono anche loro delle collaborazioniste?