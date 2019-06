La scuola è finita, basta lacrime

È finita, basta scuola, e non solo per l’estate ma, come dice la canzone, per sempre. Basta con le matite, basta con i libri, basta con le uniformi o i nomi sulle etichette, con i quadrimestri o le serate dei genitori, con le giustificazioni per motivi di salute o le richieste di permesso, basta offrirsi volontari per le gite di un giorno o riempire moduli per le allergie o i vaccini.

Basta premi o punizioni, recite scolastiche o giornate sportive; basta concerti natalizi, pranzi, feste dell’estate o passeggiate sponsorizzate, basta vendite di biscotti o colazioni di beneficienza. Basta compiti a casa, prove in classe o ripasso. Tutto finito, perché il più giovane ha fatto l’esame finale delle superiori e adesso non ci resta che aspettare i risultati ad agosto. Finiscono così quasi vent’anni trascorsi da genitore di scolari.

A un evento di fine anno l’altra sera un insegnante mi ha chiesto: “Allora come ti senti? Triste perché è tutto finito?”. Io ho liquidato la cosa con una risata: “No, no, sto bene”, ho risposto. “È pronto ad andare via, siamo tutti pronti a voltare pagina”, e dicevo sul serio. Eppure anche adesso, mentre scrivo, mi ritrovo a dover ingoiare le lacrime.

Era tutto chiaro

È una parte così importante della vita dei tuoi figli e del tuo essere genitore. Quando hanno cominciato ad andare a scuola ho stretto nuove amicizie quando lo facevano loro. Ci sono alcune mamme che ho incontrato il primo giorno con le quali continuo a vedermi ancora adesso, per prendere un tè e perché ci stiamo simpatiche.

All’epoca pensavamo di avere tutto chiaro, tutto sotto controllo. Avremmo fatto un ottimo lavoro: li avremmo aiutati a imparare a leggere, ci saremmo offerte volontarie per andare al museo, saremmo andate ai concerti, avremmo seguito gli esercizi di pianoforte, li avremmo tormentati con il ripasso mentre preparavamo merende nutrienti, li avremmo mandati a letto a un orario giusto, avremmo limitato il tempo davanti a uno schermo, avremmo sottolineato l’importanza della colazione, e alla fine sarebbe andato tutto bene, alla perfezione. Era tutto chiaro.