Sette anni per capire come va il mondo

Ho 17 anni ed è l’inizio della primavera. Gioco a basket da un anno e comincio a cavarmela. Al calcio ho rinunciato. Prima di tutto a causa di mia madre, la quale ha deciso che dovrò diventare un intellettuale e non un calciatore. E poi mi hanno aiutato delle tacchettate che ho ricevuto sotto alle ginocchia e che mi hanno tenuto fermo per qualche mese.

Scopro una scuola, non lontana da casa, dove si gioca a basket. Per qualche sera rimango immobile a bordo campo come un idiota, visto che nessuno vuole in squadra un “animale” di un metro e 73 per 53 chili. Poi, un sabato, ci sono solo cinque ragazzi, così riesco a entrare in campo: si gioca tre contro tre. In ogni squadra c’è una ragazza. E sono tutt’e due parecchio belle, cosa che mi dà una motivazione particolare per giocare bene.

Quella della mia squadra è piccolina, ma si muove molto bene e ha il tiro migliore di tutti. Non mi passa mai la palla, finché a un certo punto non riesco a intercettare un passaggio e a fare canestro. Vinciamo tutte le partite, cosa decisamente positiva. In campo sono quello con la pelle più scura, ma siamo nell’era di Ceaușescu, così non ci sono commenti spiacevoli. Tutti evidentemente hanno i loro pensieri, ma nessuno parla.

Polverizzati su un altro pianeta

Torno a giocare in quel campetto praticamente tutte le sere e faccio amicizia con alcuni ragazzi. Lentamente mi impongo come uno dei giocatori migliori, e a volte riesco a dominare le partite. Al campo ci sono sempre cinque o sei ragazze, e sono tutte molto carine con me, tranne Scorpioncino, una ragazzina con un taglio di capelli da maschiaccio e degli occhi azzurro-verdi che sembrano di un altro pianeta.

Una volta, a maggio, mi invitano a una festa e decido di andare. E lì incontro di nuovo Scorpioncino. Stiamo tutta la notte a parlare. E la mattina sono polverizzato, innamorato come non immaginavo mi potesse mai capitare. Fare colpo su Scorpioncino diventa la mia assoluta priorità, e nell’ultimo mese di scuola trascuro totalmente le lezioni. Mi alleno come un pazzo a basket e faccio rapidamente progressi. Mi metto in testa di arrivare a toccare l’anello del canestro e comincio a fare 1.500 piegamenti al giorno. Ho una fortuna incredibile e alla fine riesco ad andare in colonia con lei a Costinești, sul mar Nero. Siamo innamorati persi e ci sembra di essere su un altro pianeta.

Con il senno di poi, quell’anno è il più felice che io ricordi. Scorpioncino è la più bella del reame e tutto è esattamente come nei sogni. In qualche modo riesco a fare una schiacciata e sogno di essere il re della pallacanestro.

È l’inizio degli anni novanta, siamo insieme e io sono superfelice. Guadagno un po’ di soldi facendo ogni tipo di lavoro stagionale (compreso scavare fossi) e sbrigando qualche affaruccio con dei serbi e dei bulgari. Faccio due splendide vacanze a Costinești, praticamente senza preoccupazioni. Non sono troppo interessato all’ingegneria e all’università i miei voti sono poco più che mediocri, ma imparo quello che mi basta per passare gli esami.